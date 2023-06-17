صورة .. تعليق من جليلة المغربية بعد اتهام بسمة بوسيل .. ما تقولوا عني خرابة بيوت!





أثارت البلوغر جليلة المغربية الجدل مع المفاجأة التي كشفتها مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، عندما أعلنت أن هالة عمر المسؤولة عن صفحات الفنان على مواقع التواصل كانت سببا رئيسيا في انفصالهما.

وقالت جليلة في رسالة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: “الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وقال ما ليس فيني والحمد لله أن الحق بان”.

وتابعت جليلة: “عرفتوا أني مالي علاقة بالموضوع نهائيًا، تعرضت لجميع أنواع السب والشتم والقذف بموضوع أنا بريئة منه ورب العالمين أظهر الحق وبين الحقيقة أمامكم كلكم.. عشان ما ترجعوا تظلموني وتقولوا عني خرابة بيوت وتذكروا دائمًا أن الظلم ظلمات”.

“تلفزيون الجديد”