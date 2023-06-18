شاهد.. الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة صانع المحتوى السوداني الشهير محسن دارية بالسعودية.. مكيف “فريون” تسبب في وفاته المفاجئة





كشف أحد أقارب صانع المحتوى السوداني الشهير محسن دارية عن الأسباب الحقيقية لوفاة نجم مواقع التواصل الاجتماعي المعروف.

وكان دراية قد توفي بشكل مفاجئ صباح الخميس الماضي بإحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض وتم نشر خبر الوفاة الذي أصاب المتابعون بالصدمة.

وبحسب ما تابع محرر موقع النيلين فقد تم نداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تسجيل صوتي لأحد أقارب صانع المحتوى الراحل.

وقال الرجل في حديثه أن محسن شعر بالآلام وتم نقله للمستشفى وتم إجراء فحوصات طبية له وعاد بعدها للمنزل الذي يقيم فيه.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن الراحل وبعد عودته من المشفى إلى البيت سقط وفقد الوعي, وبعد إجراء فحوصات جديدة تم التأكد من إصابته بنزيف داخلي في البطن.

وأكد الرجل أن سبب النزيف الذي تعرض له محسن يعود لتعرضه لضربة من جهاز التكييف “فريون” الذي قام برفعه مع إبن عمه, وأثناء حمله تعرض للإصابة من زاويا المكيف الحادة والتي تسببت له في نزيف داخلي لكنه لم يشكو منه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين