الشاعرة السودانية الحسناء أفنان سمير: (حقيقه ناس الجزيرة بعزو الضيف كرم وجود)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبشكل كبير تغريدة للشاعرة السودانية الشابة والصاعدة أفنان سمير كتبتها على إحدى حساباتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت تغريدة الشاعرة الملقبة بالحسناء مشيدة في أهل ولاية الجزيرة الذين وصفتهم بالكرم والجود.

وقالت الشاعرة الشابة في تغريدتها التي نالت إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: ( حقيقه ناس الجزيره بعزو الضيف كرم وجود).

وبدأت أفنان تغريدتها التي رصدها محرر موقع النيلن: عندي اهلي في الجزيره م حصل مشيت ليهم بس ظروف البلد خلتنا نمش بسم الله ماشاءالله عليهم صغير البيت وكبير البيت طبعهم واحد الشاي من الصباح.

وتابعت: واي زول بجي يسأل براهو اها شربتي الشاي الفطور احلا حاجه عندهم العصيده بقيت احبها والله الغدا اي صنف متواجد عندهم واي زول بجي داخل البيت بسالوهو فطرت اتغديت الشاي الجبنة ياخ والله اهل عز وكرم العشاء.

وختمت قائلة: نفس البرنامج تتعشى واحلى حاجه الرقاق بالبن ياخ حاجه في منتهي الروعه م عايزه اسافر الخرطوم تاني قررت خلاص اقعد في الجزيره وبس البوست دا املوها قلوب ومحبات لناس الجزيره اهل الكرم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين