بالصور .. كيم كارداشيان تجبر ضيوف حفل عيد ميلاد ابنتها على الحضور بـ«البيجاما»





تشتهر نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بإلإطلالات الملفتة في المناسبات التي تخصها أو تخص أطفالها، وهو ما فعلته في حفل عيد ميلاد ابنتها نورث. وحرصت كيم على توجيه الدعوة لشقيقاتها وبعض من الأصدقاء المقربين لحضور حفل عيد الميلاد العاشر لابنتها، نورث، الذي أقامته بأحد مطاعم مدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا. وما خطف الأنظار في ذلك الحفل هو أن كيم اتفقت مع الحضور على الظهور ببيجامات لونها وردي زاهٍ، وهو الطلب الذي نفذه الجميع، لدى وصولهم إلى مقر المطعم لبدء فعاليات الاحتفال.

وكان من أبرز الحضور كورتني كارداشيان، 44 عاما، وابنتها، بينيلوبيه، 10 أعوام، وكذلك ماكسويل، الابنة الكبرى للنجمة جيسيكا سيمبسون. وأتمت نورث، وهي الابنة الكبرى لكيم كارداشيان من طليقها كانييه ويست، عامها العاشر بصورة رسمية الخميس.

ورغم ظهورها بالبيجاما فقط، لكن ذلك لم يمنع كيم من إبراز تألقها وأناقتها على صعيد تسريحة الشعر والمكياج، إذ خطفت الأنظار أيضا بفضل اهتمامها بإكمال الإطلالة على أفضل ما يكون.

وصففت كيم شعرها الطويل الأسود على هيئة ذيل حصان أنيق وزينت وجهها بكونتور باستخدام البرونزر، كما اعتمدت موضة عيون السموكي من درجات البني، واستعانت بأحمر شفاه نيود لامع.



وبرزت القطعة العلوية من بيجاما كيم بعدما رصدت الكاميرات تطريزها اسمها فوق الجيب العلوي ناحية اليسار. ولفت الضيوف جميعهن الانتباه بفضل إطلالاتهن التي جاءت مشابهة لإطلالة كيم وابنتها نورث، وما زادهن أناقة هو إكمالهن إطلالاتهن بانتعال شباشب وردية مريحة.

وبعد انتهاء الحفل وتناول الجميع وجبات العشاء في المطعم خلال الاحتفالية، اصطحبتهن كيم إلى أحد الفنادق الموجودة في “بيفرلي هيلز” من أجل المبيت هناك، وبدا الجميع في حالة سعادة بعد انتهاء الحفل، الذي جاء مليئا بالمرح والانطلاق.

“هيرنيوز”