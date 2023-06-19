شاهد بالصورة والفيديو.. أحدهم ضربه في أنفه.. مستشار حميدتي يتعرض للاعتداء من قبل سودانيون مقيمون بإحدى الدول الأوروبية وساخرون (عفيت منكم ويدكم تمسك شباك النبي)





تعرض المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت لموقف صعب عقب إحدى اللقاءات التي عقدت بإحدى الدول الأوروبية التي يقيم فيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام سودانيون شهدوا الواقعة من داخل القاعة بمحاصرة عزت ومنعه من الخروج بعد أن طالبوه بالرد على أسئلتهم.

السودانيون المتواجدون في مكان تواجد مستشار حميدتي عبروا عن غضبهم الشديد من يوسف عزت وقام أحدهم بوضع أصبع يده في أنف المستشار في لقطة أثارت اهتمام المتابعين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر المئات من يوسف عزت وعبروا عن سعادتهم باحتجاج السودانيين أمامه وكتب أحدهم معلقاً على الاعتداء (عفيت منكم ويدكم تمسك شباك النبي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين