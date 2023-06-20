شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة.. قوات الدعم السريع تستعين بــ(حكامات) لبث الحماس وسط الجنود وإحداهن تحمل السلاح وتغني لحميدتي





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تم بثه حديثاً أثار سخرية المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة سيدتان تتوسطان جنود للدعم السريع بإحدى مناطق إرتكازهم.

وقامت إحدى السيدات التي جسدت دور “الحكامة” التي تغني للجنود وهي تتغنى وتكيل المدح للجنود ولقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

واعتبر بعض المتابعين بحسب تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين أن خطوة تواجد النساء وحملهن السلاح تأتي في إطار بث الحماس لدى الجنود.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين