شاهد بالفيديو.. بسبب الحرب.. الكوميديان السوداني الشهير “فضيل” يتحول للعمل كسائق “ركشة” ويقول لزبائنه أن اسمه بعد الحرب أصبح “فضل”





بث ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفيديو تم تصويره بغرض الترفيه والمزاح بعد أن قام صاحبه بتمثيل جزء منه كنوع من الدراما المضحكة.

واستغل صاحب المحتوى وجود شبه غريب بين الكوميديان الشهير عبد الله عبد السلام الشهير باسم “فضيل” وبين سائق توك توك “ركشة” قابله بالصدفة.

وقال شبيه فضيل خلال الدراما القصيرة أن اسمه “فضل” وليس “فضيل” ليؤكد صاحب المحتوى أن الكوميديان عبد الله عبد السلام أصبح سائق ركشة لكن لا يريد أن يعرفه أحد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين