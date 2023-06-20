شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تبهر جمهورها ومتابعيها بنيولوك جديد غير من شكلها وملامحها





فاجأت المطربة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي جمهورها ومتابعيها بإطلالة جديدة خطفت بها الأضواء.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بنيولوك جديد غير من شكلها وملامحها بعد أن قامت بتغيير تسريحة الشعر التي اشتهرت بها.

وكتبت هدى عربي على النيولوك الجديد في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك.

(في عز الهدنة هدنت انا ذاتي وقعدت مع نفسي وفكرت في حبو_بعض لقيتا كدة بس مابتتجازف لغاية ما الناس تبطل تلبد لبعض)

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين