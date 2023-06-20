شاهد بالفيديو.. المطرب المصري حمو إسماعيل يخطف الأضواء على مواقع التواصل السودانية بعد ترديه الأغنية الشهيرة (الأخدر البتحرن) خلال حفل في مصر





خطف المطرب المصري “النوبي” حمو إسماعيل الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره وهو يتغنى بأغنية الربابة الشهيرة (الأخدر البتحرن).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أبدع المطرب النوبي في أداء الأغنية بعد أن وضع بصمته عليها خلال الحفل الذي أحياه بمدينة أسوان جنوبي مصر.

الجدير بالذكر أن الفنان حمو إسماعيل كان قد اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتقديمه للأغنيات السودان في الحفلات المصرية.

الجمهور السوداني وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين تسابق على كتابة التعليقات المشيدة في حق المطرب المصري, وكتب أحدهم (ما شاء الله تبارك الله مافي كلام والله فنان كبير والتحية لك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين