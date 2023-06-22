شاهد بالصورة. بعد فيديو “المساس بالآداب العامة” وبعد أن تخطت مشاهداته مليون مشاهدة.. السلطات السعودية تلقي القبض على أبطال المقلب المثير مع الشاب السوداني





أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، عن “القبض على مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسيئان لمقيم”، عبر مقلب مصور داخل سيارة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من مواقع سعودية وعربية فقد قالت الشرطة إن أحدهما ظهر “متنكرا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة”، وقاما بـ”توثيق فعلهما ونشره، وهو ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة” وأكدت أنه “جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

وفي التفاصيل يظهر من خلال الفيديو “وافد سوداني يتعرض لمقلب” من قبل الشابين “بعد إيهامه ببحثهما عن عامل، حيث تقمص أحدهما دور فتاة وحاول معاكسته أثناء اصطحابه معهما في السيارة”، وفقا لصحيفة “سبق”.

وقالت الصحيفة “ظهر الوافد في مقطع آخر يؤكد طلب زوجته الطلاق، ودخوله في مشكلة وحرج كبير من أبنائه والمجتمع من حوله، وذلك بعد انتشار المقطع (المقلب)”.

ويذكر أن النيابة العامة السعودية أكدت سابقا أن “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة تصل للسجن والغرامة”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين