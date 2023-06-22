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شاهد بالصورة.. في لفتة وجدت الاشادة والتقدير.. الفنانة إيمان الشريف تعيد كل أموال الحفلات التي لم تستطيع أن تغني فيها لأصحابها بسبب ظروف الحرب وتقول: (الناس ظروف)

2023/06/22
ايمان الشريف
ايمان الشريف

انهالت الاشادات على الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف بعد الموقف الذي اتخذته مؤخراً بإعادتها لكل “عرابين” الحفلات التي استلمتها قبل الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلنت إيمان في تدوينة على حساب جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إعادة الأموال لأصحابها بعد أن عدم تمكنها من الغناء في حفلاتهم نتيجة الحرب التي تشهدها البلاد.

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واكتفت إيمان الشريف بكتابة (الناس ظروف) وسط تفاعل جمهورها ومتابعيها الذين كالوا لها المدح ووضفوها بالفنانة الإنسانة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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