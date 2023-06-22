بالفيديو.. شاهد قصة أول طفلة سودانية تعدي الحدود السودانية وتدخل مصر بدون جواز سفر بعد الحرب.. عمرها ثلاثة شهور وبقيت في المستشفى تحت الرصاص لمدة 6 أيام





كشفت السيدة القبطية السودانية برناديت جورج خلال مقابلة مع إحدى المحطات المصرية عن تفاصيل معاناتها وطفلتها الصغيرة خلال الحرب التي شهدتها الخرطوم.

وقالت برناديت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن في بداية الحرب وتحديداً خلال العيد كانت مع طفلتها الصغيرة في مستشفى “الراهبات” وسط الخرطوم لإجراء التطعيم.

وأكدت أن بعد وصولهم المستشفى بدأ صوت ضرب النار والرصاص يتصاعد جوار مباني المستشفى لتقوم الإدارة بإدخالهم داخل المشفى والتي مكسوا فيها حوالي 6 أيام.

وقالت برناديت أنها وبعد الأيام العصيبة قررت مغادرة المستشفى وبعد وصولها المنزل اكتشفت أن هناك بص متحرك نحو مصر بسبب توقف الطيران.

وذكرت أنها وبعد وصولها المعبر المصري اكتشفت أن السلطات المصرية لا تسمح بدخول أشخاص بدون جوازات سفر في الوقت الذي لم تستطيع استخراج جواز سفر لابنتها الصغيرة “صوفيا”.

وبعد محاولات من زوجها مع السلطات جاء الفرج باستثناء من السلطات المصرية للأطفال الذين لا يحملون جوازات سفر بدخولهم مصر عبر إضافتهم في جوازات الوالدين.

وأكدت برناديت أن ضايط الجوازات رفع وثيقة طفلتها ليعلن أمام الجميع أن طفلتها “صوفيا” هي أول طفلة تعبر الحدود المصرية بدون جواز سفر وسط فرحتها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين