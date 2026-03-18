“رجعت الشغل تاني”.. مطرب المهرجانات مسلم يعلن انتهاء أزمته

أنهى مطرب المهرجانات المصري مسلم أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وأعلن عودته للعمل الفني.

ونشر صاحب أغنية “اتنسيت” عبر حسابه على إنستغرام ، مساء الثلاثاء، “الحمد لله رجعت الشغل من تاني وكل حاجة بترجع أحسن من الأول، استنوا أول حفلات ليا”، معبراً عن حماسه للقاء جمهوره.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد قررت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2025، إيقاف مصطفى زكريا محمد الشهير بـ”مسلم”، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

كما قالت النقابة في بيانها بعد الاطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت إنهاء التصريح السنوي الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.

جاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضد المطرب المصري من متعهدي الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.

“حقد ومؤامرات”

وكان مسلم عبر عن استيائه سابقا من الوسط الفني، واصفاً إياه بـ “المليء بالمؤامرات والحقد”، وقال: “أنا بعيد أوى عن الناس دى، مشوفتش منهم غير مرض وحقد وضحك فى الوش، علينا ربنا يحمينا منهم بجد”.

يذكر أن مسلم طرح مؤخراً أغنيته الجديدة “قلبى اللى مابيهداش” على يوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي الأغنية العاشرة ضمن ألبومه الجديد.

ومسلم هو مطرب مصري شاب برز في ساحة أغاني المهرجانات خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأ مشواره الفني من خلال الإنترنت، وانتشرت أغانيه بسرعة على منصات مثل “يوتيوب” و”تيك توك”. ومن أشهر أغانيه “اتنسيت” التي حققت أكثر من 660 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

