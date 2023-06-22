شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحي حفل بمدينة أسوان المصرية تقدم خلاله فاصل من الرقص المثير والجمهور يشن عليها هجوما لاذعا (أهلك في حرب وموت وانتي في الهز والرقيص)





شن عدد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان هجوما لاذعا على الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت المطربة الملقبة بالجبلية بإحياء حفل بمدينة أسوان جنوب مصر خلال الأيام الماضية.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل وهي تقدم فاصل من الرقص المثير خلال وصلتها الغنائية وسط سخط وغضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وكتب أحد المعلقين: (أهلك في حرب وموت وانتي في الهز والرقيص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين