شاهد بالصورة.. الناشط السوداني الشهير (الإنصرافي) الذي يتمنى الآلاف رؤيته يظهر لأول مرة بالخطأ خلال “لايف” ويقوم بحذف المقطع سريعاً 





يعد الناشط السوداني الذي اشتهر باسم الإنصرافي ويلقب نفسه باسم “صرفة” من أشهر النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الناشط البارز حقق شهرة واسعة وصنع لنفسه شعبية كبيرة بعد الحرب الدائرة الان بين الجيش والدعم السريع, حيث اعتاد على الظهور عبر بث صوتي “لايف” دون أن يكشف عن وجهه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اجتهد المتابعون من أجل كشف شخصيته خصوصاً بعد الشهرة الواسعة التي حصل عليها بعد تحليلاته المنطقية للحرب.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاجأ أمس الاثنين بظهور شخصية “الانصرافي” الحقيقية خلال مقطع فيديو قام ببثه بالخطأ حسبما أكد متابعوه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الناشط الشهير لم يتعمد الظهور وظهر بالخطأ بعد أن قام بفتح الكاميرا الأمامية بشكل غير مقصود ليقوم المتابعون بقص الصورة سريعاً.

وبعد لحظات قام “صرفة” بحذف المقطع الذي أظهر جزء من ملامحه لكنه لم يكن يعلم أن بعض متابعيه قد قاموا بقص الصورة سريعاً وتسريبها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين