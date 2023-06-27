مطرب “الغزالة رايقة” يطرح أول البوماته





طرح المطرب محمد أسامة، المشهور بأغنيته “الغزالة رايقة”، أغنية جديدة ضمن ألبومه الجديد والتي يتعاون فيها مع الملحن الشهير عزيز الشافعي وهي من كلمات مودي نبيل وتوزيع أمين نبيل والأغنية تحمل اسم “سوبر هيرو”، كما يضم الألبوم الجديد أغنية ثانية تحمل اسم “فلفل شطة” وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمد شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم.

يشارك محمد أسامة بطرح ديو جديد يجمعه بالمطرب اللبناني “جو أشقر” ويحمل عنوان “يحيا السهيرة” #روقان، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب علي أن يتم طرحها قبل عيد الأضحى المبارك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، كما يحضر الفنان أيضا لأغنية جديدة ستكون ديو أيضا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف ٢٠٢٣.

يذكر أن محمد أسامة الشهير بأغنية “الغزالة رايقة” يتعاون في تسجيل أغنيات الالبوم الأول له مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي ومدين وأحمد حسن راؤول وأيمن عز ومحمود شحاته ووسام عبد المنعم ويحيي يوسف.

“بلدنا اليوم”