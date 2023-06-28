بالفيديو شاهد .. الشعب حبيبي و شرياني بصوت نوبي جميل ولماذا اختلف المعلقون





رائعة الأستاذ الشاعر محجوب شريف، الشعب حبيبي وشرياني .. أدانى بطاقة شخصيّة .. من غيرو الدنيا وقبالو .. قدامى جزائر وهمية. أدّاها بشكل جميل الفنان النوبي ابن أسوان “سكوري”، ونشر المقطع على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

اختلف المعلقون من السودانيين والمصريين والجنسيات المحبة للفن السوداني بحسب رصد “كوش نيوز” حول طريقة أداء “سكوري” للأغنية؛ مقارنة بأداء “وردي الصغير”، فمنهم من اعتبر أن هذا الأداء راقي وجميل، ومنهم من اتهمه بتحريف الأغنية، وقد رد عليهم الفنان النوبي قائلاً “انا من اسوان و كاتب اسم الشاعر و الملحن و الفن لا مانع اطلاقا من انك تعدل فيه و تضيف من عندك مع حفظ الحق الادبي لأصحابه”.

شاهد الأغنية من هنا:

الخرطوم – “كوش نيوز“