بالصور .. كيم كاردشيان تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة “عروس البحر السوداء”





تألقت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بإطلالة رائعة تشبه عروس البحر خلال حضورها حفل زفاف صديقتها ستيفاني شيبرد في بيفرلي هيلز خلال عطلة نهاية الأسبوع..

كشفت كيم، البالغة من العمر 42 عامًا، جسدها المتناسق في فستان رائع باللون الأسود، وإلتقطت لها العديد من الصور وهي في طريقها إلى الحفلة المرصعة بالنجوم للاحتفال بستيفاني. يأتي حضور كيم، لحفل الزفاف ردًا على شائعات عن قطع علاقة الصداقة بين كيم وستيفاني، التي تركت منصبها كمدير مبيعات في شركة كارداشيان.

وفقًا لستيفاني، كانت استقالتها نتيجة لرغبة منها بالذهاب في اتجاه مختلف، حيث واصلت السعي وراء فرص واهتمامات وظيفية أخرى تشمل المشاركة في تأسيس شركة Future Earth غير الربحية، حيث عملت كرئيسة للابتكار في Plus Body Care ، بالإضافة إلى التمثيل. كان المطرب الكندي جاستن بيبر وكريس جينر أيضًا من بين النجوم الذين حضروا حفل الزفاف الفاخر. اختار جاستن، الذي انضمت إليه زوجته هايلي بيبر، مظهرًا غير رسمي لحضور الحفل.

حضر الكثير من نجوم صناعة الموسيقى حفل الزفاف، ومن بينهم المنتج الأسطوري كليف ديفيس. في وقت سابق من الأسبوع، عادت نجمة الواقع الشهيرة كيم كارداشيان، إلى العاصمة الفرنسية لحضور عرض أزياء لويس فيتون للرجال أسبوع الموضة في باريس. جلست كيم، بجانب جاريد ليتو في الصف الأمامي بعرض أزياء لويس فيتون للرجال لربيع وصيف 2024، وتألقت كعادتها بأزياء رائعة.

ظهرت الشخصية التليفزيونية الأمريكية في بلوزة قصيرة خضراء وحقيبة بوم حول خصرها ومعطف أسود فروي فخم. وأكملت كيم، إطلالتها بكعب البرسبيكس.

حضرت مجموعة كاملة من النجوم بما في ذلك بيونسيه ولويس هاميلتون وزندايا لمشاهدة ظهور فاريل ويليامز لأول مرة كمخرج إبداعي. وتجمع الجمهور على طول نهر السين لإلقاء نظرة على العرض.