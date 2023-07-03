بفستان جريء .. بسمة بوسيل تستمتع بعيد الأضحى في رحلة نيلية مع أطفالها – صورة





تستمتع بسمة بوسيل بإجازة عيد الأضحى المبارك وقامت بزيارة عدد من الأماكن السياحية مع أطفالها ونشرت عدد من الصور لرحلتها عبر الاستوري خاصتها على “انستجرام”. وظهرت “بسمة” وهي بإطلالة صيفية، بفستان جريء أمام أهرامات الجيزة وصور أخرى خلال رحلة نيلية ورافقها أطفالها والتي تحرص على مرافقتهم لها منذ انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني. وحرصت “بسمة” مؤخراً على حضور حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين والذي يعد ظهورها الأول عقب انفصالها عن تامر حسني وفاجأت “بسمة” الحضور برقصها على عدد من أغاني حفل الزفاف. وكانت أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

“مصراوي”