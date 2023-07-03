بالصور والفيديو .. شبيه محمد صلاح الذي ضرب الطار في فيديو مرام أين هو الآن؟





اشتهرت الفنانة النوبية مرام بترديدها للأغاني السودانية، حيث وجدت متابعة واهتمام عالٍ من السودانيين والمحبين لطريقة أدائها من مختلف البلدان، قبل أن تكون ضيفة على السودان في العام السابق 2022 في حفل كبير برفقة ملك الجاز “شرحبيل أحمد”.

عند أداء “مرام” لأحد الأغاني التي اشتهرت بها “حبيبي تعال نتلم”، ظهر في أحد المشاهد شاب يشبه لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول “محمد صلاح”، وهو يقوم بضرب الطار، وسط بيئة فلكلورية جميلة في “أسوان” صاحبت تسجيل الفيديو، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز“.

يتساءل رواد شبكات التواصل الاجتماعي عن هذا الشباب أين هو الآن؟ وهل استغل شهرته تلك أم اكتفى فقط بالظهور مع “مرام” ضمن فرقتها الموسيقية؟

طالبت إحدى المتفاعلات الشاب بأن يظهر إبداعه ضمن أي نشاط رياضي أو مجتمعي وفني جديد، ويستغل الشبه بينه وبين “محمد صلاح”، قبل أفول نجم ليفربول الإنجليزي، ووعدته بالدعم وبأنه سيجد ما يستحق من انتشار.

وكانت مرام قد ذكرت سابقاً في لقاء إعلامي: إن “حبيبي تعال نتلم” كانت أحد أسباب شهرتها في مصر وعدد من الدول العربية، وأضافت: “أنا كنت بهظر لمن غنيت الأغنية السودانية، لكنها لاقت قبولاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي في السودان”. كما خطفت الفنانة المصرية النوبية مرام محمد الأضواء وذلك بعد تألقها وإطلالتها الجميلة في أداء أغنية الفنان السوداني الكبير شرحبيل أحمد (قلبي دق).

شاهد الفيديو من هنا: ويظهر شبيه محمد صلاح عند الثانية 57 من الفيديو.

الخرطوم– “كوش نيوز“