شاهد بالفيديو شيخ الأمين: أنا ما اعتقلوني وواقف على الخدمات في المسيد بنفسي ودمي ومالي





بعد تداول معلومات عن اعتقال الشيخ الأمين عمر الأمين، وبأنه كان يقوم بإيواء عناصر من الدعم السريع ولديه علاقات مشبوهة مع قادته، سارع شيخ الأمين إلى نفي ذلك عبر بيان رسمي بحسب رصد “كوش نيوز“، جاء فيه:

“نشرت بعض الجهات معلومات مضللة وكاذبة لا تمت للحقيقة بصلة أبرزها خبر اعتقالي، اؤكد للجميع لا صحة لما يتداول من شائعات وأنا بخير وصحة، لا تدفعني هذه الاتهامات إلا بالسعي والاستمرار والإصرار في تقديم يد العون للجميع، وعدم التردد في توفير جميع المساعدات الإنسانية اللازمة لجميع أحياء ( بيت المال، اب روف ، ود البنا ) من مأكل، ومشرب في جميع الأوقات، وتوفير جميع العلاجات المُزمنة والضرورية، والوقوف على كل الخدمات المقدمة بنفسي، وبدمي، وبمالي حتى تعود الأمور إلي طبيعتها ، حفظ الله الجميع وأنزل الله الأمن، والسلام، والاستقرار لسوداننا الحبيب”.

الخرطوم – “كوش نيوز“