خمسة رحلات أسبوعياً لطيران بدر من السودان إلى الدوحة وأديس أبابا





يواصل طيران بدر تنفيذ جدول رحلاته من السودان الي عدد من الوجهات الخارجية إنطلاقاً من مطار بورتسودان.

وفي الوقت الذي يُسيير فيه رحلة يوم الخميس الي أديس أبابا فإنه تحدد أن تكون رحلاته الي ذات المحطة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع.

اما رحلات الدوحة فإنها تبلُغ ثلاث وذلك أيام الأحد، الإثنين والخميس، وتُعتبر رحلات طيران بدر إلى أديس والدوحة فرصة للسفر الترانزيت من وإلى السودان.

بورتسودان:طيران بلدنا