معز عمر بخيت: بكرة اجمل





بحبك بلادي

برغم الظروف..

برغم المآسي

وجرح الحروف

الكانت بتصدح

غناوي وتطوف

بقلب الاحبة

وليلا العطوف

***

النيل البيشرب

رحيق العطاشىٓ

ويروي البيادر

نضار وانتعاشة

ويرجع يغازل

شطو الرؤوف

ويمر بالروابي

والنخل البشابي

لشوقو الولوف

***

حترجع بلدنا

برغم الجراح

شمِسنا اللي غابت

ح تطلع سماح

ح تسطع بليلنا

ما بتعرف كسوف

ما بتعرف مغارب

ظلال أو سقوف

البيت الرموه

والبنك السبوه

والحي المسالم

بالأذى دنسوه

وانتهكوا الجروف

ح يرجع تاني اخضر

جميل احساس ومنظر

وما فيش تاني خوف

***

يلا تعالوا نبدا

يبقى وفانا مبدا

وانو بلدنا تبقى

عاتية فتية رغدة

ونقيف بالصفوف

بي طورية.. عتلة

بي معول وعجلة

من دارفور لكسلا

ما فيش اي عٓطٓلة

لا لحظة عزوف

ومن حلفا النبيلة

لي كوستي الاصيلة

وفي الخرطوم مقيلة

قيام تعظيم وقوف

***

نصدح بالاماني

والحب والمعاني

لا عنصر قبيلة

لا غوىٓ لا رزيلة

ونعرض بالدفوف

تنتعش الجنينة

نزغرد وما علينا

خيمة وباب وصالة

في امدر والقطينة

وفي بحري الاصالة

نور الحق لهوف

في مروي المسرة

وفي شندي استمر

لي جبل اسمو مرة

بتحدى ويشوف

من قمة علاه

الخير ممتد معاه

وساكن في سماه

وفي المدى والكهوف

***

يلا نقيف نغني

صف واحد ونبني

حقيقة وبالتمنى

ونمد الكفوف

تبتسم المدينة

ونور الحق يجينا

سلام وامان وزينة

وتتساوى الكتوف

جميع موجود وحاضر

والايام نواضر

مستقبل عيالنا

بتمثل حيالنا

بالامل المصادم

والصبر الشغوف.