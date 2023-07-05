ما هي الرياضة التي تناسب الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر؟





يعتبر الظهر واحدًا من أهم الأجزاء في جسم الإنسان، وعند تعرضه للإصابة أو الآلام، يمكن أن يؤثر ذلك على الحركة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. ولكن يمكن ممارسة بعض الرياضات التي تناسب الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، ومن بينها بحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا”:

رياضة المشي: يمكن أن يكون المشي مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، وذلك إذا تم القيام به بشكل صحيح وبدون أي ضغط على العمود الفقري. ويمكن تحسين شدة التمرين بزيادة الوقت والمسافة تدريجيًا.

تمارين اليوغا: تمارين اليوغا تساعد على تحسين الوضعية والمرونة والتوازن وتقوية العضلات الأساسية، وهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.

تمارين الإطالة: تشمل هذه التمارين تمارين الإطالة المختلفة التي تساعد على تحسين المرونة والخفض من آلام الظهر.

تمارين السباحة: تعتبر السباحة من الرياضات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر، حيث تساعد على تقوية العضلات وتحسين الوضعية وتخفيف الضغط على العمود الفقري.

تمارين الدراجة الثابتة: يمكن ممارسة تمارين الدراجة الثابتة داخل المنزل، وهي تساعد على تحسين اللياقة البدنية وتقوية العضلات وتخفيف الضغط على العمود الفقري.



ومن المهم الالتزام بتمارين الظهر الخاصة الموصى بها من قبل الطبيب أو المعالج الطبيعي، وتنفيذها بشكل صحيح ودقيق. كما ينبغي تجنب التمارين التي تضغط على العمود الفقري أو تؤدي إلى تفاقم الآلام، والتوقف عن أي تمرين يسبب الألم.