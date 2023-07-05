شاهد بالفيديو ندى القلعة تبشر للرجال قبل الحرب: سودانية قلبهم حار جيت أزغرد للرجال





قبل اندلاع حرب السودان بشهر كانت ليالي الخرطوم عامرة بالفعاليات الثقافية والفنية، ورغم ارهاصات التوتر إلا أن الحياة كانت تسير بصورة طبيعية، وفي إحدى الحفلات الجماهيرية كان لندى القلعة رأي آخر.

هل كانت تتوقع نشوب الحرب وبدأت في بث الحماسة في الرجال منذ ذلك الوقت؟ تشاهدون في المقطع التالي كيف غنت “ندى القلعة” أغنية “سودانية قلبهم حار” وسط تفاعل كبير من الحضور، خاصة عندما تصل إلى “سودانية دمهم حار .. جيت أزغرد للرجال”.

وكانت تعليقات المتابعين محفزة جداً للفنانة تعبر عن الإعجاب الكبير داخل وخارج السودان، حيث تحظى “ندى القلعة” بجمهور كبير، ومن أبرز التعليقات: ” والله انت فنانة يا ندى مبدعة ومعترف بها في جميع العالم العربي والخارج ربنا يخليك”، ” والله يا ندى انا بحب أناقتك وذوقك”.

وتعاني ندى القلعة من تجاذب أطراف الحرب في السودان على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز“؛ بسبب تمسكها بنصرة القوات المسلحة السودانية، وعد رضا منسوبي الدعم السريع عن ذلك، حيث تدخل حرب السودان شهرها الثالث في محاولات الجيش السوداني القضاء على تمرد قوات الدعم السريع.

الخرطوم – “كوش نيوز“