شاهد بالفيديو .. محمد الأمين يُبكي الحضور “لي غرام وأماني عشت يا سوداني ” في ليلة السودان بعد الحرب





يا تغنو انتو يا أغني انا .. من منا لا يتذكر هذه العبارة من الموسيقار الأستاذ “محمد الأمين” وذكريات ذاك الحفل والأيام الجميلة، ومقارنتها مع واقع السودان الحالي والحرب التي تقضي على الأخضر واليابس.

الفنان “محمد الأمين” شارك في حفل كبير في نهاية يونيو نظمته جمعية الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، والحفل كان تحت عنوان “ليلة السودان” بالتعاون مع الموسيقيين السودانيين في أمريكا. حيث شارك في الليلة الموسيقار الكبير محمد الأمين برفقة الفنانين والعازفين السودانيين في أميركا، والفنانين هم : عاطف أنيس، عمر بانقا، عبد الهادي عثمان، محمد أدروب، أكرم أحمد المصطفى. والعازفين : ميرغني الزين، مجدي العاقب، سعيد العاقب، ماهر تاج السر، فايز مليجي، نادر السوداني، إبراهيم سوناتا، عاصم أحمد، غسان محمد الأمين، خالد برعي، أشرف حامد.

وقد أبكى الموسيقار “محمد الأمين” الحضور عند مشاركته في غناء ” لي غرام وأماني .. في سموك ومجدك عشت يا سوداني”.

الخرطوم – “كوش نيوز“