بالصور .. منى زكي تلتقي بابنتها “تحت الوصاية”





ظهرت منى زكي في مناسبة وهي تحمل الصغيرة “فرح” وتداعبها، لكن “فرح” بدأت تنظر إلى والدتها وأشارت لها لتذهب إليها، لتمازحها منى زكي وتقول: “خلاص نسيتيني”.

وحققت الفنانة منى زكي نجاحا كبيرا في رمضان 2023 بمسلسلها “تحت الوصاية” وتفاعل الجمهور معها ومع الأطفال المشاركين في المسلسل وخاصة الصغيرة “فرح” التي بدت وكأنها ابنتها فعلا.

وبعد انتهاء شهر رمضان التقت منى زكي بـ”فرح” في احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم الأعمال التي ناقشت قضايا المرأة في رمضان، وحدث موقف طريف بينهما.

“البشاير”