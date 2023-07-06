شاهد بالفيديو سلاف الياس كيف أبدعت “ديمة في العشاق والقلوب مرتاحة”





تختار الفنانة السودانية “سلاف الياس” ترديد بعض الأغاني بعناية، مع إضافة لمسات ساحرة من صوتها الجميل وطريقة الأداء الطروب التي تتميز بها وتنال رضا متابعيها.

سنشاهد في المقطع التالي “ديمة في العشاق”، رائعة حسن خليفة العطبراوي، كيف قامت بإعادة النبض إليها بعد سنوات، وجعلت الجمهور يتفاعل معها، وذلك بحسب رصد محررة “كوش نيوز“.

جانب من كلمات “ديمة في العشاق”:

دِيمَة فِي الْعُشَّاق .. وَالْقُلُوب مرتاحة .. وانتا يَا قَلْبِي .. الما لقيت ليك رَاحَةٌ

دِيمَة فِي الْعُشَّاق .. وَالْقُلُوب تتهنا .. فِي سَمَاءِ الْكَوْن .. تَلْقَى ماتتمنا

شاهد سلاف الياس:

الخرطوم – “كوش نيوز“