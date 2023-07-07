بالصور .. إطلالات جددت الاتهامات لياسمين صبري بتقليد جورجينا رودريغيز





طوال السنوات الماضية تواجه ياسمين صبري اتهامات بتقليد جورجينا رودريغيز وذلك بسبب تشابه بعض إطلالاتهم، فضلا عن بعض اللقطات التي تبدو فيها النجمة المصرية متشابهة الملامح مع صديقة اللاعب كرستيانو رونالدو.

ومؤخرا، تجددت الاتهامات لياسمين صبري بتقليد جورجينا خاصة مع بعض الإطلالات التي وصفها البعض بالجريئة، وذلك نظرا لأنها المرات الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري بملابس البحر أو تستعرض رشاقتها بحركات تصوير غير المعتاد عليها منها.

بداية من صور الطائرة إلى صور البحر نالت ياسمين صبري الكثير من التعليقات الساخرة بسبب تقارب ملامحها وإطلالاتها مع جورجينا، ورغم أن التشابه في بعض الإطلالات لم يكن إلا في اللون فقط وسط خلاف للتصميم نفسه والتنسيقات إلا أن البعض يعتبر أن ياسمين صبري حريصة على تقليد جورجينا، ففي أحدث إطلالاتها اعتمدت ياسمين صبري على فستان متوسط الطول أحمر بأكمام قصيرة واعتبر البعض أنها تقلد جورجينا والتي ظهرت بنفس اللون قبلها بأيام رغم الاختلاف الكلي للتصميم.

وبعد نشر ياسمين صبري صورها داخل حوض السباحة كونها المرة الأولى التي تظهر فيها بملابس البحر اعتبر البعض أنها تحرص على تقلي جورجينا رودريغيز حتى في جرأتها ليأتي في التعليقات: “جورجينا صبري”، “كدة بدأتي تبقي نسخة كاملة منها كان ينقصك جرأتها فقط”.

“ليالينا”