أزمة كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني تتصاعد والأخيرة تصفها بالطماعة





تصاعدت الأزمة بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني فبعض وصف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة لشقيقتها كلوي بأنها “كارهة” ردت الأخيرة عليها ووصفتها بالطماعة لتشتعل حرب التصريحات بين الشقيقتين.

ويأتي رد كورتني كاردشيان على شقيقتها كيم كاردشيان بعد وصف الأخيرة لها بالكارهة وذلك في هجوم حاد شنته عليها في الحلقة الأخيرة من برنامج الواقع الأشهر The Kardashians.

وقالت كورتني كاردشيان موضحة سبب غضبها من شقيقتها كيم ومحاولتها استغلال حفل زفافها لصالح العلامة التجارية دولتشي آند غابانا دون مراعاة لخصوصية حفل الزفاف: “شعرت بحزن شديد بعدما استغلت أختي حفل زفافي كفرصة عمل. لقد فضّلت الأموال عليَّ. ولهذا السبب لم تسألني أو ترجع إليَّ بهذا الخصوص. ليس الأمر أنها نسيت أن تسألني أو تصورت أني غير مهتمة، بل لم تكن تعرف ما الذي يمكنها فعله إذا أجبتها بالرفض”.

وبعد تصريحات كلوي كاردشيان ردت شقيقتها كيم قائة: “حسنا، فلنفترض أني كنت قد أتصلت بك وأخبرتك (أهلا كورتني، أود حقا عمل تلك الشراكة مع دولتشي آند غابانا، فماذا كنت ستقولين؟)”. وهو ما ردت عليه كورتني بقولها “كنت سأتصرف كما هي عادتي، إذ أنني لا أهتم حقا بمثل هذه الأمور، وكنت سأقول (يا إلهي. افعلي ذلك. اظفري بالمال وامضي قدما)”.

وعن خلاف كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني فهو بسبب ما اعتبرته نجمة تليفزيون الواقع عدم دعم من شقيقتها في خطوتها للتعاون مع دار دولتشي آند غابانا، لتتصاعد بذلك أزمتهما التي تصدرت حديث متابعي العائلة الشهيرة على مدار الفترات الماضية.

وبعد انتهاء عرض الأزياء خرجت كيم كاردشيان بصحبة والدتها، وشقيقاتها كريس جينر، كلوي كاردشيان، وكل طاقم عمل دولتشي آند غابانا. لتعلم بعد احتفالها بعرض الأزياء أن شقيقتها كورتني كاردشيان أصيبت بنوبة غضب شديد بسبب شراكتها مع دولتشي آند غابانا بعد بضعة أشهر على زواجها من ترافيس باركر، لتعتبر كورتني كاردشيان أن كيم كاردشيان قامت باستغلال حفل زفافها لتشبيك علاقاتها مع دار الأزياء الشهير.

وعن وصف كيم كاردشيان لشقيقتها كورتني بالكارهة فقالت إن كورتني شخصية كارهة، وهو ما دفع شقيقتهما كلوي للتدحل محاولة التخفيف من حدة الخلاف فقالت: “لا أعرف سبب غضب كورتني بهذا الشكل. لكن حسنا، طالما أن هناك شخص ما متمسك بموقفه على هذا النحو، فلن تتوقف وتستمع إليه، بل ستواصل وستمضي قدما للأمام، لأنك لن تغارين من عائلتك”.

وأضافت شقيقة كيم كاردشيان محاولة التخفيف بين حدة خلافها مع شقيقتهما: “حين يتعلق الأمر بكيم وكورتني، لا يكون هناك طرف محق وآخر مخطئ، بل ستُحَل الأمور من تلقاء نفسها، فأنا أعرف بناتي وأعرف حبهن العميق لبعضهن البعض”.

“ليالينا”