بالصور.. ليلى علوي بإطلالة جريئة تشبه عروسة البحر





نشرت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت ”ليلى” في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت كاش مايوة ساحر تشبه عروسة البحر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم “شوجر دادي” بطولة بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

“مصر2030”