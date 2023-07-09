شاهد بالفيديو هاجر سنار تشعل الحفل بالاخدر البتحرن .. والجمهور: يا بنت الأصول من جدود لي جدود





في إحدى حفلاتها الجماهيرية كانت المطربة “هاجر سنار” في الموعد لإثارة الجدل وإشعال المسرح الواقعي والمسرح الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي.

هذه المرة كانت قبل حرب السودان بشهرين بحسب رصد محررة “كوش نيوز” وهي تتمايل وفرقتها مع “الاخدر البتحرن”.

تعليقات المتابعين كانت على النحو التالي:

بقينا نشعر بالزهو والفخر… سودانا أصبح دولة عظمى نجاري ناس الهشك بشك بالقونات والعوالم وصباياهم… لا نامت أعين أمريكا واليابان.

يغطيك من عين الحسود .. يا بنت الأصول من جدود لي جدود

والله العظيم يا هاجر سنار العرس قريب الى اجيبك تشتغلي تلاتة يوم

الحريم ديل جنو ولا شنو وين الثوب السوداني الجميل

صوتك حلو وراقية واثقه من نفسك .. خليك كدا ما تسمعي كلام الناس المتخلفين.

الخرطوم – “كوش نيوز“