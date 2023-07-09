شاهد بالفيديو .. يا قمر دورين أنا شفتك وين .. السودانيون ينتظرون نهاية الحرب بأمل كبير





تداول عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السودان رائعة عبد الكريم الكابلي “يا قمر دورين”، مصحوبة بمشاهد من يوميات الحياة السودانية، تعبيراً عن حبهم للسودان وأملاً منهم في أن يعود بعد الحرب أكثر ازدهاراً وتطوراً، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز“.

تقول كلمات الأغنية:

يا قمر دورين أنا شفتك وين؟

طبعا في الليل..

في ضفاير النيل..

في رمال سهرانة وراجياك تسيل..

في دموع الساقية يرنو ليها نخيل..

في وجوه فرحانة عامرة بالتهليل..

في عيون نعسانة غارقة في التكحيل..

وكل ديل في وطني..

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الخرطوم – “كوش نيوز“