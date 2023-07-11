شاهد بالصور .. الشاعرة سلمى محمد: تاني ما برجع الخرطوم





عبرت الشاعرة السودانية سلمى محمد عن ارتياحها بوجودها في ولاية الجزيرة التي انتقلت إليها عقب اندلاع الحرب في السودان لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع من قبل القوات المسلحة السودانية.

ونشرت الشاعرة صورة لها وهي تحمل “حطب” على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، وتوقد النار لتستخدمه في الطهي، بحسب ما رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت: تاني ما برجع الخرطوم”.

وأضافت الشاعرة “سلمى” في منشور آخر بأن “الخرطوم شالت كل الولايات وللأسف الولايات ما قادرة تشيل الخرطوم”. وكان آلاف السودانيين قد ذهبوا للولايات عقب بداية الحرب في منتصف أبريل الماضي، ومازالت مستمرة للشهر الثالث.

الخرطوم – “كوش نيوز“