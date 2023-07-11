شاهد بالفيديو مطربة في عهد حمدوك: الدعم السريع يا كتالين .. المدنية يا حلوين!





أشعل مقطع لمطربة تم تسجيله في عهد رئيس الوزراء السابق “عبدالله حمدوك” شبكات التواصل الاجتماعي السودانية من جديد، بما يحتويه من وصف دقيق ومتابعة لمجريات الأحداث وتوائمها مع الواقع الحالي.

وتقوم المطربة بحسب رصد محررة “كوش نيوز” بتمجيد الدكتور عبدالله حمدوك والحرية والتغيير والجيش السوداني في آن واحد، بينما تصب غضبها على الدعم السريع وتوصفهم بالقتلة وتدعو للحكم المدني. “ما دام أنحنا متفقين – حريقة تحرق الباقين.

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الخرطوم – “كوش نيوز“