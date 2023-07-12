ابعدي عنه يا ملعونة.. جمهور كيليان مبابي يطالب كيم كارداشيان بالابتعاد عن لاعبهم المفضل – صورة





أثار ظهور نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان جدلا واسعا بعد ظهورها برفقة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

واجتمع الثنائي في احتفال الملياردير مايكل روبن في قصره بلونج أيلاند في نيويورك.

وقد أثار هذا اللقاء خوف جمهور مبابي خوفا من ما يطلق عليه لعنة الكارداشيان والسبب هو أن نادي أرسنال كان في صدارة الدوري الانجليزي في شهر فبراير الماضي قبل أن تأتي كيم لمشاهدة المباراة لينتهي الموسم بخسارتهم اللقب، كما حضرت نمة تليفزيون الواقع أيضا مباراة لسان جيرمان بقيادة مبابي مطلع العام الجاري لتشهد خسارتهم على أرضهم في الدوري الفرنسي.

وحضر الحفل بذكرى الرابع من يوليو مجموعة من النجوم والمشاهير في مختلف المجالات مثل جستن بيبر وزوجته هايلي بيبر وجاي زي وبيونسيه وليوناردو دي كابريو وكيندال جينر وجيمس كوردن ومن مشاهير الرياضة توم برادي وجيمس هاردن.

ومؤخرا، أعلنت كيم كارداشيان انفصالها عن بيت ديفيدسون بعد 9 أشهر من المواعدة.

انتشر عبر العديد من المواقع الأمريكية مثل People و E! أخبارا تؤكد أن كارداشيان وديفيدسون انفصلا دون ذكر الأسباب.

تصدرت كارداشيان، 41 عاما وديفيدسون، 28 عامًا، عناوين الصحف لأول مرة عندما شوهدوا وهم يمسكان بأيديهما في كاليفورنيا، في أكتوبر 2021، لتبدأ التكهنات والشائعات حول ارتباطهما.

كانت علاقة كيم كارداشيان ببيت ديفيدسون هي الأولى لها بعد انفصالها عن زوجها كاني ويست، والد أبنائها، نورث 9 سنوات، وشيكاجو 4 سنوات، وسانت 6 سنوات، وسام 3 سنوات.

يذكر أن كيم كارداشيان تقدمت بطلب الطلاق من ويست، 45 عامًا، في فبراير 2021.

“في الفن”