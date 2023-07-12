بإطلالة جريئة .. نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة – صورة





نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ، صورة لها جديدة مثيرة للجدل أثناء استمتاعها بأجواء الصيف. وظهرت نيكول سابا في حمام السباحة وهي ترتدي مايوه بكيني واسدلت شعرها بشكل عشوائي .

والتقطت الصورة من الخلف وهي بداخل المسبح وتخلت نيكول في الصورة عن المكياج وظهرت بشكل طبيعي دون تكلف. وأثارت الصورة جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بالرغم من أنها ليست المرة الأولى لظهور نيكول سابا بالمايوة واليكم الصورة الجديدة .

“صدى البلد”