بالروب الأسود.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها – صور





ظهرت بسمة بوسيل ، طليقة النجم تامر حسني ، في إطلالة جديدة خطفت أنظار متابعيها على موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”. وارتدت بسمة بوسيل ، في الإطلالة الجديدة ، روب أسود حرير ، برفقتها شام الذهبي ، ابنة المطربة أصالة ، وهما يتفقان على عمل مشترك يجمعهما في عالم الموضة والأزياء والتجميل.

وتقضي عارضة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني، عطلتها الصيفة في الأهرمات مع أطفالها وسط أجواء عائلية سعيدة.

وشاركت بسمة بوسيل، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صورا جديدة برفقة أبنائها في الأهرامات، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين. وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “الله يحفظكم، أحلى ماما تبارك الله، أحلى مين يتصور عند الأهرامات، ربنا يخليكي لأولادك، ياروحي جمالك، مبينين أخواتك مش بناتك، من أيام ستار أكاديمي وأنتي عزيزة عندي، أم رائعة يشهد بها الجميع”.

وأثارت بسمة بوسيل حالة مؤخراً واسعة من الجدل بعد مشاركتها مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر ضمن خاصية “ستوري” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) وعلقت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ”.

يذكر أنه قد تم الانفصال بين بسمة بوسيل ، وبين النجم تامر حسني ، في الفترة الماضية ، وكتبت بسمة ، عبر حسابها الرسمي على موقع (انستغرام): “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني.”

وتعيش بسمة بوسيل ، حالة من التحرر والانفتاح ، بعد إعلان طلاقها من تامر حسني ، فلقد ظهرت في كثير من الإطلالات الأخيرة في صور مثيرة لفت أنظار متابعيها بشكل كبير.

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