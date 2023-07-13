شبح امرأة في صورة كيم كارداشيان بدون مكياج – صورة





أعربت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن قلقها بعدما شاهدت صورة التقطتها في المرآة الأسبوع الماضي، موضحة أنها فوجئت بوجود “شبح” في الصورة.

وشاركت “كارداشيان” صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مؤخرًا، وللوهلة الأولى تبدو وكأنها صورة شخصية لطيفة لها بدون ماكياج، ولكن عند تدقيق النظر تجد هناك ظل شخصية غامضة في الخلف.

وعلقت كارداشيان على الصورة: «لقد التقطت هذه الصورة الأسبوع الماضي عندما كنت بمفردي، والآن أتصفح هاتفي أشعر بالخوف عند ملاحظة ظل لامرأة في النافذة».

وفي الصورة، كانت ترتدي النجمة الأمريكية فستانًا ورديًا على شكل قميص مثبت في مجموعة من الأماكن، وكانت تتألق بوجه خالٍ من المكياج، وتتباهى ببشرتها الخالية من العيوب، وتعلوها كعكة فوضوية.

“المصري اليوم”