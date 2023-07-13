



قوى الحرية والتغيير تتعامل بسذاجة شديدة مع الشعب السوداني، فتحاول أن تُقنعه بأن السؤال الأهم حول الحرب هو: من الذي أطلق الرصاصة الأولى؟ وكأننا في فلم سينمائي.

يا سيدي الحرب أسبابها كثيرة ولكن من أطلق رصاصتها الأولى كان الاتفاق الإطاري. وهو الاتفاق الذي كان الغطاء السياسي الذي يمنح مليشيا الدعم السريع اعترافا بأن تصبح جيشا موازيا للقوات المسلحة السودانية. وهذا بالضبط ما كان يرغب فيه المتمرد حميدتي ومن يدعمه من محاور خارجية.

هشام عثمان الشواني

