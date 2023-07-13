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صورة – رجعنا بيتنا في أمدرمان .. راقدة في سريري ومخدتي .. منشور يشعل شبكات التواصل في السودان

2023/07/13
امدرمان

أشعل منشور من إحدي الحسابات في السودان شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبت صاحبة المنشور ” رجعنا بيتنا في أمدرمان .. راقدة في سريري ومخدتي وفاتحة المكيف ومتغطية ببطانيتي .. ومن الفرحة ما قادرة أنوم.

وتوالت التعليقات على المنشور، حيث رحب معظم المعلقين بشجاعتها ورجوعها حتى قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن خلو أمدرمان من “السريع”، بينما قال آخرون ” عقبال بحري والخرطوم”.

وتخوض القوات المسلحة السودانية قتالاً شرساً في العاصمة السودانية الخرطوم لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

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الخرطوم – “النيلين”

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