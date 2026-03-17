شاهد بالفيديو.. “البرهان” يرد على مقطع “يوسف كبر”: (بنضحك فيهم وديل دايرين يدخلوا الدولة في جيوبهم ونحنا معانا الله والشعب)

خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للقوات المسلحة, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, جمع من المواطنين, خلال إفطار أقيم بإحدى المناطق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشاد البرهان, بوقفة الشعب السوداني, القوية خلف قواته المسلحة مؤكداً أن همهم الأول هو تنظيف كل شبر في البلاد من المتمردين.

وقال سيادته في رده على الفيديو الذي تم تسريبه للقيادي بالحركة الإسلامية عثمان محمد يوسف كبر, الذي أثار ضجة واسعة: (نحنا لا بنعرف حركة إسلامية ولا مؤتمر وطني).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أصحاب التصريحات ديل نحنا بنضحك فيهم, وديل دايرين يدخلوا الدولة في جيوبهم ونحنا معانا الله والشعب).

محمد عثمان _ النيلين