شاهد بالفيديو.. بعد دخولهم “بارا”.. نشطاء الدعم السريع يحذرون جنودهم ويطالبونهم بالإنسحاب (الجيش قادم إليكم بعدد 670 سيارة قتالية)

حذر نشطاء يتبعون لمليشيا الدعم السريع, جنودهم الذين اقتحموا مدينة “بارا”, شمال كردفان, وفقاً لما أورد إعلام المليشيا في بيان له.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حذر ناشط الدعم السريع, الجنود بمدينة “بارا”, من خطر قادم إليهم من مدينة الأبيض, التي تقع تحت سيطرة الجيش.

ووفقاً لما أكد ناشط الدعم السريع, فإن الجيش, والقوات المساندة له من المشتركة, وكتائب البراء بن مالك, في طريقهم إلى “بارا”.

وذكر شاهد عيان بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من ناشط الدعم السريع, أن الجيش في طريقه لتحرير “بارا”, حيث يستعد الجيش لتحرير المدينة بعدد 670 سيارة قتالية.

محمد عثمان _ النيلين