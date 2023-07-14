بإطلالة غريبة.. محمد رمضان يستعد لعمل غنائي جديد – صورة





شارك الفنان محمد رمضان أحدث ظهور من كواليس تصوير أغنيته الجديدة «تيتا بتاب» عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهر مرتديا بها بورنس من الستان، وعلق عليها قائلا: «TETABTAB».

وتفاعل الجمهور مع الصور عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها: «متنساش أن فالأول والآخر اسمك محمد رمضان انا بحترمك بس الستان وأسلوب الغرب ده مش مقبول ولو حتى فالشغل منهجرش بيه نصيحة تقبلها أو ترفضها برضه تحترم، وأضاف آخر: شكلك بقا مش أحسن حاجة بجد».

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط في الوقت الحالي، حيث يستعد لعرض فيلم « ع الزيرو» الذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول «حمزة» الملقب «بدراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية.

فيلم ع الزيرو، يضم مجموعة من النجوم وهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جاري الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

“الأسبوع”