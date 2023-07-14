شاهد بالفيديو .. زواج بالمناصير يشرح النفس “خضرة وفال وراحة بال”





على ضفاف نهر النيل وأصوات الطنبور وزفة وعرضة الأهل في “عصمة” بالمناصير شمالي السودان، تداول عدد من أهل المنطقة مشاهد مرئية لمناسبة زواج حسب الطقوس المحلية.

وبحسب ما رصد على شبكات التواصل الاجتماعي من محرر “كوش نيوز“، كانت الصورة أجمل ما يكون بجوار النيل، حيث الماء والخضرة والوجه الحسن، وتفاعل جمهور الشبكات مع هذه المشاهد التي وصفوها بأنها تشرح النفس، حيث قال بعضهم: “منظر طبيعي يسر الناظرين”، “الله على المنظر الجميل والطبيعة الحلوة”، “يا سلام علي الجمال”، “يا سلام خضرة وفال وراحة بال”.

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الخرطوم – “كوش نيوز“