بمشاركة ليلى علوي: بيومي فؤاد يكشف سر نجاح فيلم شوجر دادي





كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل مشاركته في فيلم «شوجر دادي» بمشاركة الفنانة ليلى علوي، والفنان حمدي الميرغني، مؤكدًا أن العمل يعد الأول له مع مخرج الفيلم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن نجاح فيلم شوجر دادي يرجع للتعاون بين نجوم المشاركين في الفيلم، واهتمام المخرج بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى جهود شركة الإنتاج التي قامت بتوفير كافة ما يريده فريق العمل ليخرج العمل بصورة الأخيرة التي نالت إعجاب الجمهور.

وتابع: أتمنى جميع أفلامي تحقق نسبة إيرادات عالية ليكون وجهي مصدر رزق للمنتج، ولكن هناك بعض الأخطاء تكون خارجة عن إرادته تمنع من تصدر الفيلم للإيرادات.

“بوابة الأهرام”