شاهد بالفيديو الإعلامية السورية شذى عواد ورائعة الشاعر السوداني الهادي آدم “أغداً ألقاك”





هي روح الهادي آدم وتجربته، وفرحه، ووجله في آن معاً، قصيدة من أعذب القصائد العربية، كان شاعراً فتيا ممهوراً برقة أهلنا في السودان وطيبة قلوبهم معروفاً في وسطه شغوفاً بالكلمة، هكذا قدمت الإعلامية السورية شذى عواد مبدية إعجابها بالشاعر السوداني “الهادي آدم”، وقبل أن تُلقي قصيدته المعروفة “أغداً ألقاك”، والتي غنتها كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي “أم كلثوم”.

وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي وجد الإلقاء تجاوباً كبيراً من المعلقين ونال حظه من التفاعل الإيجابي.

كلمات من القصيدة:

أغداً ألقاك ؟؟؟

أغداً ألقاك يا خوف فؤادي من غدٍ..

يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد..

آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا..

كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا..

وأهلت فرحة القرب به حين استجابا..

هكذا أحتمل العمر نعيماً وعذابا..

مهجة حرة وقلباً مسه الشوق فذابا..

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نقلاً عن – “كوش نيوز“