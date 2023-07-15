محمد عبد العظيم: شكلها قربت!





أثار الفنان محمد عبد العظيم مخاوف وقلق جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى اقتراب نهايته في الدنيا وتمنى حسن الخاتمة. وكتب محمد عبد العظيم عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الظاهر النهاية بتقرب.. يارب أحسن ختامنا».

وتفاعل الجمهور مع منشور محمد عبد العظيم، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” بالتعليقات، أبرزها: «خير في إيه’، و ‘مالك يا محمد فيه إيه قلقنا عليك’، و’صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يديك الصحة والعافية وطول العمر وراحة البال يارب’، وغيرها.

يشار إلى أن الفنان محمد عبد العظيم يعيش حالة من الانتعاشة الفنية في الوقت الحالي خاصة بعد مشاركته في فيلم البعبع الذي عرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، والذي ذارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

يدور فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأن لديه طفلين، ابنة وابن، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربوا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، والعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

“صحيفة الأسبوع”