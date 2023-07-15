شاهد بالفيديو.. سكوري: أنا مصري أنا سوداني ومعجبة تقول له “صوتك جميل”





استمر الفنان النوبي ابن أسوان “سكوري”، في تقديم هداياه للشعب السوداني، وأدّى هذه المرة رائعة “إبراهيم الكاشف”، “أرض الخير”، بصوت طروب جعل متابعيه يشيدون بطريقته في أداء خوالد الفن السوداني.

وبحسب رصد “كوش نيوز” تفاعل عدد كبير على صفحة المطرب بشبكات التواصل الاجتماعي مع الأغنية، وقالت له معجبة “صوتك جميل”، بينما ذرف آخرون الدموع على حال السودان اليوم وهو تحت الحرب منذ ثلاثة أشهر.

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الخرطوم – “كوش نيوز“