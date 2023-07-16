شاهد بالفيديو.. نار البُعد والغربة: بين نادر خضر وفاطمة عمر تُسيل دموع المغتربين





نار البعد والغربة، شوق لأهلي والصحبة، شوق لكل جميل في الحي، شوق للشينة لو صعبة، عندما غناها سيد الاسم “حمد الريح” كانت ملجأ ومتكأ المغتربين في ليالي الغربة المظلمة والمليئة بالأشواق.

وعندما غناها فنان الشباب الراحل “نادر خضر”، أبدع في أدائها وأضاف لها من أسلوبه الخاص والمميز، وعندما شدت بها “فاطمة عمر” بلونيتها المتفردة تم تداولها من جديد كأنها تُغنَّى لأول مرة.

وبين أداء هؤلاء الفنانين على مر الأجيال، تركت “نار البعد والغربة” أثرها على المغتربين السودانيين في كل أنحاء العالم، وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي مازالت “جمبات” المغتربين تضم ركناً خاصاً لهذا الإبداع، وما زالت دموعهم تسيل في كل مرة يسمعون هذه الأغنية.

بين اليقظة والأحلام .. بين أجفان تقول للنام .. أريت النوم يزورني اليوم .. أنوم لو ليلة في كل عام..

شاهد أداء “نادر خضر”:

شاهد أدء “فاطمة عمر”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“